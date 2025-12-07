Ballando le lacrime in diretta di Paolo Belli Cosa è successo

Nel corso della puntata del 6 dicembre di Ballando con le stelle, la pista si è fermata per lasciare spazio a un momento di silenzio e memoria. Il ricordo di Sandro Giacobbe, scomparso a 75 anni dopo una lunga malattia, ha attraversato lo studio con un’emozione composta, quella che nasce quando un artista lascia dietro di sé non solo canzoni, ma un’eredità di solidarietà e presenza umana. Paolo Belli, visibilmente scosso dalla notizia, ha preso la parola con un tono semplice e diretto, il tono di chi parla di un amico prima ancora che di un collega. Il legame con Giacobbe, costruito in anni di partite benefiche nella Nazionale Cantanti, ha dato al suo saluto un peso particolare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ballando, le lacrime in diretta di Paolo Belli. Cosa è successo

Contenuti che potrebbero interessarti

Sono inc…. . A col mondo", ha ammesso Barbara D’Urso, lasciando spazio alle lacrime che non riesce ancora a trattenere quando si parla della madre. Anche quest’anno Ballando con le stelle non delude mai: oltre allo spettacolo, va a scavare nelle storie pri - facebook.com Vai su Facebook

Delogu e le lacrime a «Ballando» per il fratello Evan scomparso: «Dolore ingestibile» Vai su X

Ballando con le stelle 2025, puntata 29 novembre/ Diretta ed eliminati: Paolo Belli ai ripescaggi! - Ballando con le stelle 2025 torna oggi 29 novembre con una nuova puntata ricca di sorprese e polemiche: anticipazioni, diretta e ospiti ... Segnala ilsussidiario.net

Ballando con le stelle, tensione dietro le quinte: "Paolo Belli furioso, se ne è andato senza salutare nessuno" - Il retroscena racconta il motivo che avrebbe fatto molto arrabbiare il concorrente dopo essere stato eliminato ... Riporta today.it

Ballando con le stelle, le pagelle: Filippo Magnini polemico (5), Fialdini vince su una gamba sola (8), Paolo Belli lacrime e imprevisti (7.5), D'Urso e Fognini top (9) - Spareggi, prove a sorpresa senza i maestri, balli a metà causa infortuni e confronti accesi hanno tenuto alta ... Come scrive leggo.it

Ballando con le stelle, Paolo Belli in lacrime dedica il valzer alla moglie Deanna - Il concorrente ha dedicato l'esibizione di questa sera, un valzer, alla moglie Deanna che ha affrontato un grave problema di salute. Lo riporta adnkronos.com

Ballando con le stelle: la lite tra Filippo Magnini e la giuria, la mano 'cringe' della D'Urso e le lacrime di Paolo Belli - La settimana puntata della ventesima stagione di Ballando con le Stelle si è conclusa con la vittoria di Francesca Fialdini che si porta a casa i 10 punti bonus più i 25 del tesoretto. Lo riporta ilgazzettino.it

Ballando, pagelle: Paolo Belli one man show (8), Fabio Fognini solo perché c'è Giada Lini (7). Andrea Delogu ha vinto (10) - Questa sera, sabato 29 novembre, su Rai 1 sono andati in onda i quarti di finale, nonché la decima puntata, della ventesima ... Lo riporta msn.com