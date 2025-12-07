Ballando la rivelazione shock di Andrea Delogu | cosa è successo!

Andrea Delogu è tornata a raccontare la sua notte più difficile a Ballando con le stelle, una serata in cui la pista è diventata un banco di prova fisica prima ancora che artistica. La conduttrice si è esibita con Nikita nonostante una febbre altissima che l’ha costretta a ballare “imbottita di medicinali”, come ha spiegato lei stessa stamattina sui social. Un retroscena che ieri il pubblico non aveva percepito fino in fondo, mentre lei provava a restare in piedi tra brividi, tremori e la paura concreta di peggiorare le sue condizioni. Il racconto, affidato a un lungo post, restituisce la tensione vissuta dietro le quinte: “Grazie per quello che avete fatto ieri, con i vostri voti mi avete risparmiato la seconda esibizione e con 38. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ballando, la rivelazione shock di Andrea Delogu: cosa è successo!

