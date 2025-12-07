Ballando con le stelle puntata piena di colpi di scena | la classifica finale

News tv. “Ballando con le stelle”, finalmente fuori! La classifica finale: chi perde e chi vince – La nuova puntata di Ballando con le stelle si è rivelata ricca di tensione e colpi di scena, segnando una svolta importante nel percorso verso la finale. Il programma condotto da Milly Carlucci ha visto il rientro di alcune coppie attraverso il ripescaggio e la definitiva eliminazione di una delle protagoniste più amate di questa edizione. La serata è stata scandita da momenti di grande emozione, mentre la giuria, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, ha valutato con attenzione ogni esibizione, determinando la formazione della rosa dei semifinalisti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, puntata piena di colpi di scena: la classifica finale

