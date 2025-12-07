Ballando con le Stelle pagelle 11esima puntata | la gara inizia a mezzanotte 2 La Rocca rompe ballerine 5

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si avvicina all'ultimo capitolo, ma per questa undicesima puntata vale la stessa critica che si sono sentiti fare alcuni concorrenti: a un passo dalla finale, ci si aspettava di più Mancano due puntate alla fine di Ballando con le Stelle. La ventesima edizione dello show ballerino di Rai 1 infatti, è ormai vicina alla finale: al termine dell'undicesima puntata dunque, l'entusiasmo è palpabile. O almeno dev'essere quello che pensano gli autori del programma, dato che la gara inizia di fatto alla mezzanotte: solo un pubblico appassionatissimo del resto, può reggere una scaletta tanto sciagurata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, pagelle 11esima puntata: la gara inizia a mezzanotte (2), La Rocca rompe ballerine (5)

Argomenti simili trattati di recente

Puntata ricca di colpi di scena di "Ballando con le Stelle", tra ripescaggi e sfide. Colombari e Favilla sono i primi classificati dell'undicesima puntata. La coppia accede alla seconda semifinale. Con loro: Fognini-Lini, Delogu-Perotti, Chemical-Martin... Vai su X

Puntata ricca di colpi di scena di "Ballando con le Stelle", tra ripescaggi, sfide ed infortuni. Colombari e Favilla sono i primi classificati dell'undicesima puntata. La coppia accede alla seconda semifinale. Con loro: Fognini-Lini, Delogu-Perotti, Chemical-Martinel - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le stelle, le pagelle della semifinale: Francesca Fialdini e Paolo Belli tornano in gara - La prima semifinale di Ballando con le Stelle si è conclusa. ilmessaggero.it scrive

Ballando con le Stelle, le pagelle del 6 dicembre: Convertini si gioca Fiorello (6,5), Marcella Bella rivelazione (9) - “Ballando con le Stelle” riparte dallo spareggio con Francesca Fialdini che torna in pista. Si legge su dilei.it

Ballando con le stelle, le pagelle: Filippo Magnini polemico (5), Fialdini vince su una gamba sola (8), Paolo Belli lacrime e imprevisti (7.5), D'Urso e Fognini top (9) - Spareggi, prove a sorpresa senza i maestri, balli a metà causa infortuni e confronti accesi hanno tenuto alta ... Si legge su leggo.it

Ballando con le stelle, le pagelle: Nancy Brilly regina della serata, Barbara D’Urso mediocre. Filippo Magnini la “stecca”, Fialdini vince immeritatamente - Si è aperta con il ricordo di Beppe Vessicchio la settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda proprio nel giorno della scomparsa dello storico direttore d’orchestra, legato ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Le pagelle di Ballando con Le Stelle: Barbara D’Urso spiazzante (5,5), Magnini talento sprecato (6,5), Fognini bambino al luna park (7,5). Il ritorno della signora Coriandoli? 4 - Dopo le dichiarazioni che lo stesso ragazzo ha fatto all’interno del podcast One more time, Colombari ha ... Si legge su ilfattoquotidiano.it