L’undicesima puntata di “Ballando con le Stelle” è stata la serata del ripescaggio, che ha visto rientrare in gara al termine della serata due coppie: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. Due rientri giusti e meritati, come vi spieghiamo di seguito. Anche le coppie semifinaliste hanno dovuto però portare in pista una nuova coreografia, questa volta con una speciale dedica a una o più persone particolarmente significative all’interno della propria vita. Fra di loro c’è anche chi ha dovuto sostenere lo spareggio di fine puntata con il quale è stato sancito il rientro in gara di Paolo Belli e l’eliminazione definitiva della signora Emma Coriandoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ballando con le Stelle, le pagelle: "Emma Coriandoli, ma perché?: voto 2. Andrea Delogu scarica e febbricitante, Fabio Fognini sopravvalutato"