Ballando con le Stelle le pagelle del 6 dicembre | Convertini si gioca Fiorello 6,5 Marcella Bella rivelazione 9
Tic tac. Il quarto di finale del 6 dicembre di Ballando con le Stelle è un pendolo che scandisce il tempo tra leggerezza, improvvisi scatti d’orgoglio e qualche parentesi ironica che ha contribuito a mantenere l’atmosfera, impresa non facile in una diretta torrenziale come quella condotta da Milly Carlucci. La struttura, dominata da una lunga sequenza di spareggi, ha messo sotto pressione i concorrenti, costringendoli a trovare energie e motivazioni che forse in gara non si erano sempre viste. Il risultato è stato qualcosa di profondamente eterogeneo, in cui ogni esibizione ha avuto un suo inevitabile peso. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Puntata ricca di colpi di scena di "Ballando con le Stelle", tra ripescaggi, sfide ed infortuni. Colombari e Favilla sono i primi classificati dell'undicesima puntata. La coppia accede alla seconda semifinale. Con loro: Fognini-Lini, Delogu-Perotti, Chemical-Martinel - facebook.com Vai su Facebook
Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Pagelle ‘Ballando con le Stelle’ 6 dicembre: Francesca Fialdini è tornata, per la vittoria è corsa a tre con Barbara D’Urso e Andrea Delogu - Serata di grandi esibizioni e verdetti, quella di sabato 6 dicembre a Ballando con le Stelle 20 ... Secondo quotidiano.net
Fabio Fognini magnetico a Ballando con le Stelle - Ha imparato a ballare nel corso delle puntate di Ballando con le Stelle. Lo riporta quotidiano.net
Ballando con le Stelle, sabato 6 dicembre: chi ha vinto, ballottaggio, eliminati, classifica finale - Come è andata a finire l'undicesima puntata del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carluccci ... Da today.it
Ballando con le stelle, le pagelle live: Elia Tedesco e Brenda Gozzoli vincono la semifinale di "Ballando con te", in corso il ripescaggio - 30 su Rai 1 con la prima semifinale, condotta da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Lo riporta msn.com
Ballando con le Stelle, le pagelle: Fabio Fognini e il tango argentino freddo, Barbara D’Urso “schiacciata” dalla sua clip e Andrea Delogu corona il suo sogno - Le pagelle della decima puntata: Andrea Delogu conquista tutti con la presa dell'angelo, Fognini delude con un tango freddo ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Ballando con le Stelle, pagelle della semifinale: Andrea Delogu show (10), Barbara D'Urso in lacrime e infortunata (9), Lucarelli perde il graffio (4,5), lastra-gate deludente (4) - Ballando con le Stelle le pagelle: si inizia ad intravedere la luce della finale della ventesima edizione. Scrive leggo.it