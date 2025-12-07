Tic tac. Il quarto di finale del 6 dicembre di Ballando con le Stelle è un pendolo che scandisce il tempo tra leggerezza, improvvisi scatti d’orgoglio e qualche parentesi ironica che ha contribuito a mantenere l’atmosfera, impresa non facile in una diretta torrenziale come quella condotta da Milly Carlucci. La struttura, dominata da una lunga sequenza di spareggi, ha messo sotto pressione i concorrenti, costringendoli a trovare energie e motivazioni che forse in gara non si erano sempre viste. Il risultato è stato qualcosa di profondamente eterogeneo, in cui ogni esibizione ha avuto un suo inevitabile peso. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ballando con le Stelle, le pagelle del 6 dicembre: Convertini si gioca Fiorello (6,5), Marcella Bella rivelazione (9)