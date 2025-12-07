Ballando con le Stelle Francesca Fialdini torna sul lastra-gate | A volte scherzavano a volte no

7 dic 2025

La puntata del 6 dicembre di  Ballando con le Stelle  ha decretato uno dei momenti più attesi di questa stagione: il ritorno in pista di  Francesca Fialdini, chiamata allo spareggio dopo il forfait forzato dovuto ai due infortuni – al piede e alle costole – che l’avevano costretta a fermarsi. Una pausa necessaria, ma tutt’altro che semplice da gestire, soprattutto perché accompagnata da un  chiacchiericcio insistente  che ha messo in dubbio la sua reale condizione fisica. Ballando con le Stelle, torna Francesca Fialdini. Il cosiddetto “lastra-gate”, come ormai è stato ribattezzato, ha rappresentato per la conduttrice un capitolo amaro: tra ironie, sospetti e insinuazioni più o meno velate, qualcuno aveva ipotizzato che l’ infortunio fosse una strategia  per rallentare, recuperare energie e rientrare in gara con maggiore slancio. 🔗 Leggi su Dilei.it

ballando con le stelle francesca fialdini torna sul lastra gate a volte scherzavano a volte no

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini torna sul lastra-gate: “A volte scherzavano, a volte no”

