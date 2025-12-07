Ballando con le stelle finalmente fuori! La classifica finale | chi perde e chi vince

Il palco di Ballando con le stelle ha regalato una serata intensa, segnata dal ritorno in gara di alcune coppie grazie al ripescaggio e dall’eliminazione definitiva di Emma Coriandoli, uscita al termine di uno spareggio molto combattuto. Una puntata densa di passaggi chiave, che ha definito la prima parte della rosa dei semifinalisti di questa edizione. Nel corso della serata guidata da Milly Carlucci, la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice è rientrata ufficialmente in gara grazie al voto combinato di pubblico e tesoretti, mentre Martina Colombari e Luca Favilla hanno dominato la classifica, risultando i migliori della prima semifinale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ballando con le stelle, finalmente fuori! La classifica finale: chi perde e chi vince

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Puntata ricca di colpi di scena di "Ballando con le Stelle", tra ripescaggi e sfide. Colombari e Favilla sono i primi classificati dell'undicesima puntata. La coppia accede alla seconda semifinale. Con loro: Fognini-Lini, Delogu-Perotti, Chemical-Martin... Vai su X

Puntata ricca di colpi di scena di "Ballando con le Stelle", tra ripescaggi, sfide ed infortuni. Colombari e Favilla sono i primi classificati dell'undicesima puntata. La coppia accede alla seconda semifinale. Con loro: Fognini-Lini, Delogu-Perotti, Chemical-Martinel - facebook.com Vai su Facebook

Eliminati e Finalisti Ballando con le stelle 2025/ Rosa Chemical fuori e Francesca Fialdini di nuovo in gara? - Chi sono gli eliminati e i finalisti di Ballando con le stelle 2025 dopo il ripescaggio che ha riportato in gara una coppia. Secondo ilsussidiario.net

Ballando con le stelle, pagelle: Francesca Fialdini (8) rientro da applausi, D'Urso non molla (7), Erra (4) incomprensibile - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 6 dicembre, la prima semifinale, del dance show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci ... Scrive libero.it

Pagelle ‘Ballando con le Stelle’ 6 dicembre: Francesca Fialdini è tornata, per la vittoria è corsa a tre con Barbara D’Urso e Andrea Delogu - Serata di grandi esibizioni e verdetti, quella di sabato 6 dicembre a Ballando con le Stelle 20 ... Da quotidiano.net

Ballando con le Stelle, sabato 6 dicembre: chi ha vinto, ballottaggio, eliminati, classifica finale - Come è andata a finire l'undicesima puntata del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carluccci ... today.it scrive

Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia le novità: cosa succederà nella semifinale del 6 dicembre - A tre puntate dalla finale di Ballando con le stelle, si annunciano cambiamenti relativi alla fase di ripescaggio previsti per domani, sabato 6 dicembre. Segnala today.it

BALLANDO CON LE STELLE 2025, SEMIFINALE 6 DICEMBRE/ Diretta, finalisti ed eliminati: Magnini e Belli in gara - Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi con la prima semifinale: Francesca Fialdini vince il ripescaggio, insieme a Belli e Magnini ... Lo riporta ilsussidiario.net