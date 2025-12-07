Ballando con le Stelle | Fialdini e Belli tornano in gara

L’undicesima puntata di Ballando con le Stelle ha portato un vero colpo di scena. Francesca Fialdini e Paolo Belli, entrambi fuori per motivi diversi, sono riusciti a rimettere piede in pista grazie al ripescaggio. Una svolta che cambia completamente il quadro della semifinale del 13 dicembre. Nancy Brilli apre il ripescaggio con una prova convincente. La prima a scendere in pista è Nancy Brilli insieme a Filippo Zara. Carlo Aloia è ancora fermo, quindi la coppia porta un passo a due moderno molto sentito. La giuria resta colpita. Zazzaroni parla della sua miglior esibizione. Canino sottolinea come sia tornata al massimo delle sue possibilità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ballando con le Stelle: Fialdini e Belli tornano in gara

