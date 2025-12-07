Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Ballando con le stelle - facebook.com Vai su Facebook

Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Federica Pellegrini, le Olimpiadi, la bulimia, la vita con Matteo Giunta e Matilde, la replica all'ex Filippo Magnini: «Se penso a com'è andata mi viene da ridere» - Federica Pellegrini, ospite domenica 7 dicembre 2025 a Verissimo, è pronta a raccontare a Silvia ... Riporta leggo.it

Ballando con le Stelle: finalmente svelati i concorrenti che hanno chiesto le lastre a Francesca Fialdini! - Intanto, ogni settimana su RaiPlay viene pubblicata la puntata di Ballando Segreto e Francesca Fialdini, che si è dovuta ritirare per un infortunio, ha svelato un retroscena. Segnala ilvicolodellenews.it

Ballando con le stelle: Fognini replica sul lastra-gate, Fialdini risponde via social - Fognini parla di semplice conversazione, Milly Carlucci chiarisce i rumor, ma la tensione nel backstage del dancing show resta alta. Si legge su msn.com

Quanto guadagna Barbara D’Urso a Ballando chachet e rumor/ Selvaggia Lucarelli smaschera: replica in diretta? - Quanto guadagna Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025: chachet e rumor Selvaggia Lucarelli smaschera: pronta la replica in diretta? Come scrive ilsussidiario.net

Ballando, Lucarelli attacca D'Urso: 'Sei diventata trash', la replica: 'Poverina' (Video) - Sabato 25 ottobre, Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso hanno portato in scena una salsa con diversi passi di danza impegnativi. Si legge su it.blastingnews.com

Ballando con le stelle, Filippo Magnini balla peggio quando c'è Giorgia Palmas? Lei replica stizzita: «La battuta di Mariotto non ha fatto ridere» - Nell'ultima puntata è stato preso di mira Filippo Magnini che è stato criticato dalla giuria per il suo atteggiamento e i suoi balli. Lo riporta corriereadriatico.it