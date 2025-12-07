BALLANDO CON LE STELLE | CLASSIFICA ELIMINATI E RIPESCATI DELLO SHOW DI RAI1

L’undicesima puntata di “Ballando con le Stelle”, lo show del sabato sera di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci, è stata ricca di colpi di scena. Barbara D’Urso è scesa in pista con un vistoso tutore, dopo che si era fatta male ad una spalla durante l’esibizione della scorsa puntata. La conduttrice napoletana, nonostante il dolore e la scarsa mobilità, è riuscita – con Pasquale La Rocca – ad accedere alla seconda semifinale che andrà in onda sabato prossimo, 13 dicembre. La coppia si è esibita in un valzer sulle note de “I migliori anni della nostra vita”. Anche Francesca Fialdini – dopo gli infortuni – si è rimessa quasi totalmente in forma ed è tornata a ballare al fianco di Giovanni Pernice. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: CLASSIFICA, ELIMINATI E RIPESCATI DELLO SHOW DI RAI1

