Ballando con le Stelle 2025 | ripescati Fialdini e Belli Magnini si salva all' ultimo scontro

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntata lunga e carica di emozioni, Fabio Canino contesta il tesoretto di Rossella Erra, due ripescati alla fine della puntata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ballando con le stelle 2025 ripescati fialdini e belli magnini si salva all ultimo scontro

© Gazzetta.it - Ballando con le Stelle 2025: ripescati Fialdini e Belli, Magnini si salva all'ultimo scontro

News recenti che potrebbero piacerti

BALLANDO CON LE STELLE IN ONDA ANCHE CON L’ITALIA: “EDIZIONE PIÙ LUNGA DI SEMPRE”

Ballando con le Stelle: Novità e Futuro del Programma di Successo

BALLANDO CON LE STELLE: BELEN RODRIGUEZ BALLERINA PER UNA NOTTE. NEL 2026 IN GARA?

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Ripescati