Babbo Natale incontra i bambini di Reggio Calabria per ricevere le letterine | ecco dove e quando

Reggiotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Babbo Natale arriverà con la sua slitta in centro città per incontrare i bambini e ricevere le letterine con i loro desideri. Un evento imperdibile che si terrà l’8 dicembre, a partire dalle ore 19, nel locale Peterland di via dei Correttori, a pochi passi dal Duomo. L’iniziativa si colloca nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

