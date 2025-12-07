Babbo Natale incontra i bambini di Reggio Calabria per ricevere le letterine | ecco dove e quando
Babbo Natale arriverà con la sua slitta in centro città per incontrare i bambini e ricevere le letterine con i loro desideri. Un evento imperdibile che si terrà l’8 dicembre, a partire dalle ore 19, nel locale Peterland di via dei Correttori, a pochi passi dal Duomo. L’iniziativa si colloca nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
