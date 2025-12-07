Babbo Natale ' atterra' al Quarto | si accendono le festività a Madonna delle Grazie VIDEO

Al Quarto Madonna delle Grazie arriva Babbo Natale. “Nonostante i suoi gravosi impegni e il suo nuovo mezzo più all'avanguardia Babbo Natale è sceso a Chieti”. Le immagini dall'alto di condivise con noi da Giuseppe Sigismondi testimoniano un pomeriggio di pura magia. Sabato 6 dicembre, infatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

babbo natale atterra quartoBabbo Natale 'atterra' al Quarto: si accendono le festività a Madonna delle Grazie [VIDEO] - Il volo su Chieti immortalato da Giuseppe Sigismondi che ha condiviso con noi le immagini di un pomeriggio di pura magia nel rione cittadino ... Come scrive chietitoday.it

