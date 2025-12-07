Per la gioia dei piccini ieri a bordo di un’auto d’epoca Babbo Natale è arrivato nella sua casetta allestita nel parco di Villa Mussolini, a Riccione. In mattinata sono giunte le prime letterine che i bimbi hanno scritto con il supporto degli elfi. La casina resterà aperta fino a lunedì e dal 20 al 24 dicembre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18. Nel Christmas Village, intanto, fino al 6 gennaio gli adulti possono deliziare il palato con le specialità del mercatino natalizio distribuito tra i viali Dante e Ceccarini, dove si possono trovare anche articoli da regalo. L’apertura, fino al 6 gennaio, è prevista tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, venerdì, sabato e domenica, nonché dal 24 al 31 dicembre, dalle 10 alle 22, con estensione fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Babbo Natale arriva con l’auto d’epoca, folla al Christmas village