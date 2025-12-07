Avvio delle iniziative natalizie ad Acireale inaugurati albero e presepe in piazza Duomo

Cataniatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Acireale, ieri sera, è stato inaugurato il programma di eventi natalizi predisposto dall’Amministrazione comunale. In piazza Duomo sono stati accesi il grande albero di Natale, alto oltre venti metri, e il presepe artistico statico allestito accanto, indicato come il più grande della Sicilia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

avvio iniziative natalizie acirealeNatale ad Acireale: presentato il calendario degli eventi, all'insegna della tradizione - Dal 6 dicembre al 6 gennaio il centro storico di Acireale si trasformerà in un palcoscenico suggestivo, in Piazza Duomo sarà allestito il suggestivo Presepe Artistico Siciliano in cui tanti personaggi ... Si legge su cataniatoday.it

avvio iniziative natalizie acirealeSan Gavino Monreale si prepara ad accendere il Natale: il 7 dicembre l’avvio ufficiale delle feste con l’iniziativa “Accendiamo il Natale Insieme” - Domenica 7 dicembre prenderà il via “Accendiamo il Natale Insieme”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Insieme ... sangavinomonreale.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Avvio Iniziative Natalizie Acireale