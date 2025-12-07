Avvio delle iniziative natalizie ad Acireale inaugurati albero e presepe in piazza Duomo
Ad Acireale, ieri sera, è stato inaugurato il programma di eventi natalizi predisposto dall’Amministrazione comunale. In piazza Duomo sono stati accesi il grande albero di Natale, alto oltre venti metri, e il presepe artistico statico allestito accanto, indicato come il più grande della Sicilia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CASTELLANETA - In piazza Principe di Napoli un pubblico numeroso ha assistito all’avvio ufficiale delle iniziative natalizie. Luci, musica ed eco-installazioni realizzate con materiali riciclati al centro dell’evento promosso dal Comune con Navita e Certe - facebook.com Vai su Facebook
Da @FieraDelLevante una maxi-donazione e l'annuncio delle nuove iniziative basate sulla partnership con l'UNICEF siglata a luglio. Annunciato l'evento benefico di Capodanno al teatro Petruzzelli e l'avvio del percorso di #Bari come "Città amica dei bambini Vai su X
Natale ad Acireale: presentato il calendario degli eventi, all'insegna della tradizione - Dal 6 dicembre al 6 gennaio il centro storico di Acireale si trasformerà in un palcoscenico suggestivo, in Piazza Duomo sarà allestito il suggestivo Presepe Artistico Siciliano in cui tanti personaggi ... Si legge su cataniatoday.it
San Gavino Monreale si prepara ad accendere il Natale: il 7 dicembre l’avvio ufficiale delle feste con l’iniziativa “Accendiamo il Natale Insieme” - Domenica 7 dicembre prenderà il via “Accendiamo il Natale Insieme”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Insieme ... sangavinomonreale.net scrive