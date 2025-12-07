Avviati i lavori del nuovo percorso ciclopedonale tra Peseggia e Tarù

La Città metropolitana ha avviato in questi giorni i lavori per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Ponte Nuovo, tra la frazione di Peseggia di Scorzè e l'incrocio con via Tarù, in comune di Venezia. È previsto anche un successivo tratto sulla carreggiata attuale che sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

