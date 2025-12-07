Avs | Contro la riforma sfascia sanità di Bucci ecco la nostra proposta

Genovatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dagli spazi di Music for Peace a Genova, Alleanza Verdi Sinistra ieri ha presentato pubblicamente la propria critica alla riforma della Sanità regionale di Bucci e, contestualmente, ha illustrato la propria visione alternativa: una riforma che parta dal basso e metta al centro la prevenzione, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

