Aviaria H5N5? Pregliasco | Punta dell’iceberg non abbassare la guardia Terregino | Non è più aggressivo di H5N1

La notizia del decesso negli Usa di un paziente – con patologie pregresse – morto dopo essere stato colpito dal ceppo H5N5 dell’influenza aviaria – viene accolta in modo diverso dagli scienziati. Secondo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, il virus H5N5 “ è la punta di un iceberg ” che merita attenzione: “È meno famoso del suo ‘socio’ H5N1, ma fa parte di una serie di virus aviari che oggettivamente ci inquietano ”, afferma all’Adnkronos Salute. L’esperto sottolinea come questo primo caso umano rappresenti l’ennesima dimostrazione della capacità dei virus aviari di oltrepassare i confini abituali di trasmissione: “Queste varianti zoonotiche aviarie sono un problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aviaria H5N5? Pregliasco: Punta dell’iceberg, non abbassare la guardia”. Terregino: “Non è più aggressivo di H5N1”

