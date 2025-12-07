Avengers | Endgame torna al cinema nel 2026 | la scena post-credit collegherà il film a Doomsday?
Il prossimo anno tornerà in sala il successo Marvel, diventato il più grande incasso nella storia del cinema superando Avatar. Marvel è pronta a rilanciare sul grande schermo il successo Avengers: Endgame, permettendo ai fan di poter godere nuovamente del film diretto dai fratelli Russo sul grande schermo a sei anni dalla sua uscita al cinema. Il film campione d'incassi tornerà nelle sale in un'esclusiva riedizione a partire dal 25 settembre 2026, precedendo di qualche settimana l'uscita di Avengers: Doomsday, previsto il 18 dicembre 2026 nelle sale cinematografiche. La scena post-credit di Endgame collega il film a Doomsday? In base alle ultime indiscrezioni sulla nuova uscita di Endgame nelle sale prevista nel 2026, si parla di una scena post-credit che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
