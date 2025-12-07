Avellino – Porto abusivo di arma e resistenza | 50enne denunciato dai Carabinieri

Puntomagazine.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atteggiamento ostile durante il controllo: 50enne deferito per porto abusivo e resistenza. “ Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere ” e “ Resistenza a pubblico ufficiale ”: sono i reati di cui dovrà rispondere un 50enne di Aiello del Sabato, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. L’uomo è stato individuato nella serata di ieri presso l’autostazione del capoluogo irpino, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. Già noto alle Forze dell’Ordine, durante il controllo ha manifestato un atteggiamento ostile e poco collaborativo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, del cui porto non ha saputo fornire giustificazione, nonché di una modica quantità di marijuana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

avellino 8211 porto abusivo di arma e resistenza 50enne denunciato dai carabinieri

© Puntomagazine.it - Avellino – Porto abusivo di arma e resistenza: 50enne denunciato dai Carabinieri

Scopri altri approfondimenti

Avellino, 50enne fermato con coltello e marijuana: denunciato per porto abusivo e resistenza

Porto abusivo di arma e resistenza: 50enne denunciato dai Carabinieri - “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” e “Resistenza a pubblico ufficiale”: sono i reati di cui dovrà rispondere un 50enne di Aiello del Sabato, denunciato dai Carabinieri della Compagni ... Come scrive msn.com

Avellino, l'agguato in viale Italia: fermati i responsabili, sono un 19enne e un 22enne - Sono scattati i provvedimenti di fermo nei confronti di un 22enne e un 19enne di Avellino per tentato omicidio in concorso e ... Segnala ilmattino.it

Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi - Il deputato Emanuele Pozzolo, che era stato eletto con Fratelli d’Italia ma era poi stato espulso, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di ... Scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino 8211 Porto Abusivo