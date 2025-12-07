Avellino l' ex assessore Cuzzola | Che democrazia è quella in cui il cittadino non sceglie più ma si limita a ratificare decisioni prese altrove?

Avellino, 7 dicembre 2025 - “C’è qualcosa di profondamente stonato nella nostra democrazia, e non da oggi. È una stonatura che si ripresenta ogni volta che i partiti scelgono leader e reggenti per acclamazione, come nelle peggiori liturgie di apparato, e ogni volta che le liste elettorali vengono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it