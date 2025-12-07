Auto in fiamme nella notte gli occupanti escono e si mettono in salvo

Pomarance (Pisa), 7 dicembre 2025 – Auto in fiamme nella notte. Accade lungo la strada comunale di Cerreto-Canova, nel Comune di Pomarance: le fiamme si sono sprigionate dal motore di un’auto, costringendo una squadra dei vigili del fuoco di Pisa a intervenire sul posto. Erano circa le 3,30 di stanotte, 7 dicembre. Il fuoco è divampato durante la marcia,  dando comunque tempo agli occupati di abbandonare l'abitacolo e mettersi in salvo. Il personale dei vigili del fuoco ha domato le fiamme ed estinto l'incendio che ormai aveva avvolto completamente l'autovettura alimentata a Gpl. Sul posto i Carabinieri di Volterra per i rilievi di loro competenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

