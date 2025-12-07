Auto con quattro ragazze si schianta contro un cantiere e va a fuoco
Grosseto, 7 dicembre 2025 - Momenti di paura sulla strada provinciale 158 “delle Collacchie”, dove un’auto con a bordo quattro giovani donne è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha provocato un incendio. Incidente sulla strada provinciale 158. L'auto è andata a fuoco questa mattina, 7 dicembre, intorno alle 5,30. Il mezzo stava percorreva la strada provinciale, e l'incidente è avvenuto proprio nei pressi del cantiere sul ponte della Fiumara, nel comune di Grosseto. Secondo i primi accertamenti da parte della pattuglia dei carabinieri giunta sul posto dell'incidente, l'auto era diretta verso Grosseto e l’incendio si sarebbe innescato quando l’auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato le strutture del cantiere, in un tratto che era regolato dal senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale
Corse clandestine a Parco Leonardo, giovani sorpresi a gareggiare con auto e moto: quattro denunce
Fiumicino, corse clandestine tra auto e moto: quattro giovani denunciati
Tragico incidente tra due auto: un morto e quattro donne ferite - facebook.com Vai su Facebook
Auto con quattro ragazze si schianta contro un cantiere e va a fuoco. - L'incidente è avvenuto all’alba del 7 dicembre sulla strada provinciale 158 delle Collacchie in un tratto a senso unico alternato ... Si legge su lanazione.it
Schianto all'alba, prende fuoco un'auto con quattro ragazze a bordo - A bordo c'erano quattro giovani donne, che fortunatamente sono riuscite a uscire dalla vettura pri ... Segnala corrieredimaremma.it
Incidente frontale sull'Adriatica, auto con quattro giovani si schianta con una donna in utilitaria: tre morti - È di tre morti e due feriti il bilancio del maxi incidente avvenuto sabato mattina sulla statale Adriatica, nel Ferrarese. Segnala corriereadriatico.it