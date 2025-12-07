auto con quattro ragazze si schianta contro un cantiere e va a fuoco

Grosseto, 7 dicembre 2025 - Momenti di paura sulla strada provinciale 158 “delle Collacchie”, dove un’auto con a bordo quattro giovani donne è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha provocato un incendio. Incidente sulla strada provinciale 158. L'auto è andata a fuoco questa mattina, 7 dicembre, intorno alle 5,30. Il mezzo stava percorreva la strada provinciale, e l'incidente è avvenuto proprio nei pressi del cantiere sul ponte della Fiumara, nel comune di Grosseto. Secondo i primi accertamenti da parte della pattuglia dei carabinieri giunta sul posto dell'incidente, l'auto era diretta verso Grosseto e l’incendio si sarebbe innescato quando l’auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato le strutture del cantiere, in un tratto che era regolato dal senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

