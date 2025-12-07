Aumento del 300% in 10 anni prescritti anche a nove anni | cosa c' è dietro al boom degli psicofarmaci tra i più giovani
Per alcuni rappresentano un supporto nei momenti particolarmente difficili della vita. Per altri, l'unico mezzo per rimanere a galla quando tutto sembra crollare. Sta di fatto che l’uso di psicofarmaci tra i giovanissimi, ormai da qualche anno, è in costante crescita. Secondo l’ultimo rapporto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Negli ultimi quattro anni si è registrato un aumento costante, su cui pesano i rincari delle materie prime - facebook.com Vai su Facebook
Aumento del 300% in 10 anni, prescritti anche a nove anni: cosa c'è dietro al boom degli psicofarmaci tra i più giovani - L’uso di psicofarmaci tra bambini e adolescenti continua a crescere, con prescrizioni sempre più precoci e casi triplicati in dieci anni. Lo riporta ravennatoday.it