Aumenterà il prezzo dei preservativi | la mossa della Cina per uscire dall' inverno demografico

Ilgiornale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta in 30 anni la Cina ha deciso di introdurre un' imposta sul valore aggiunto sui tutti i farmaci e sui dispositivi contraccettivi, compresi i preservativi. La mossa di Pechino coincide con l'ultimo tentativo da parte del governo guidato da Xi Jinping di invertire la tendenza al crollo dei tassi di natalità che minaccia di rallentare ulteriormente l'economia del Paese. Cosa accadrà in sostanza? Semplice: in base alla legge recentemente rivista i consumatori d'oltre Muraglia pagheranno un' imposta aggiuntiva del 13% sui suddetti articoli che erano esenti da IVA dal 1993, da quando cioè la Cina aveva decretato una rigida politica del figlio unico e promosso il controllo delle nascite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

aumenter224 il prezzo dei preservativi la mossa della cina per uscire dall inverno demografico

© Ilgiornale.it - Aumenterà il prezzo dei preservativi: la mossa della Cina per uscire dall'inverno demografico

Contenuti che potrebbero interessarti

aumenter224 prezzo preservativi mossaAumenterà il prezzo dei preservativi: la mossa della Cina per uscire dall'inverno demografico - Pechino introduce l'IVA del 13% su farmaci e contraccettivi per incentivare le nascite e amplia sussidi e servizi per le famiglie ... Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Aumenter224 Prezzo Preservativi Mossa