Aumenterà il prezzo dei preservativi | la mossa della Cina per uscire dall' inverno demografico

Per la prima volta in 30 anni la Cina ha deciso di introdurre un' imposta sul valore aggiunto sui tutti i farmaci e sui dispositivi contraccettivi, compresi i preservativi. La mossa di Pechino coincide con l'ultimo tentativo da parte del governo guidato da Xi Jinping di invertire la tendenza al crollo dei tassi di natalità che minaccia di rallentare ulteriormente l'economia del Paese. Cosa accadrà in sostanza? Semplice: in base alla legge recentemente rivista i consumatori d'oltre Muraglia pagheranno un' imposta aggiuntiva del 13% sui suddetti articoli che erano esenti da IVA dal 1993, da quando cioè la Cina aveva decretato una rigida politica del figlio unico e promosso il controllo delle nascite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aumenterà il prezzo dei preservativi: la mossa della Cina per uscire dall'inverno demografico

