Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 6 dicembre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 6 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 6 dicembre 2025. Su Rai1 il programma Bar Centrale è visto da 1.487.000 spettatori con una share del 12.4%, mentre Passaggio a Nord Ovest segna 959.000 spettatori con il 9.3%. A Sua Immagine è visto da 785.000 spettatori con una share dell’8.2%, nella prima parte e 921. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 6 dicembre 2025

Argomenti simili trattati di recente

Auditel e ascolti tv Grande Fratello 2025: Simona Ventura una garanzia. Confronto e analisi con edizione precedente – 29 settembre

Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Verissimo su Canale 5 – Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025

Auditel, l’analisi degli ascolti tv della prima puntata di Domenica In su Rai 1 e di Verissimo su Canale 5 | Domenica 21 settembre 2025

Analisi AUDITEL Domenica 30 Novembre 2025 Su Rai2, dopo TG2 Dossier (346.000 – 2.5%), . ’.%,mentre Sanremo Giovani totalizza 214.000 spettatori con l’1.2%. Analizzando i dati di oggi e co - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri 7 dicembre: Tu si Que Vales, finale col botto. Milly Carlucci alza bandiera bianca - La finale di Tu si que vales vola al 28,3% di share, Ballando con le stelle al 25. Secondo libero.it

Ascolti tv ieri sabato 6 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e In altre parole - Ascolti tv sabato 6 dicembre 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con Tu Sì Que Vales che ha sfidato Ballando con le Stelle e In altre parole di Gramellini ... Da virgilio.it

Ascolti TV 6 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. Riporta atomheartmagazine.com