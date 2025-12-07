Atreju si commuove per Rom Braslavski l’israeliano prigioniero di Hamas per 738 giorni | La mia vita è distrutta

Tanta gente, anche oggi, ad Atreju, nei viali di Castel Sant’Angelo, e momenti di vera commozione. Una standing ovation è stata tributata a Rom Braslavski, il 21enne israeliano rimasto per 738 giorni ostaggio di Hamas, intervistato da Maurizio Molinari sul palco della festa di FdI. Per questo evento è stata aperta la sala più grande della kermesse organizzata nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. Ad ascoltare Braslavski, accompagnato dal padre Ofir, circa trecento persone. In prima fila vari esponenti di FdI Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, la ministra Eugenia Roccella, Lucio Malan, Andrea Delmastro, Sara Kelany e Antonio Giordano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Rom Braslavski, 21 anni - Tra i ragazzi rapiti al Nova Festival c’è il 21enne Rom Braslavski, che quella mattina del 7 ottobre stava lavorando come guardia di sicurezza al festival Nova. Come scrive quotidiano.net

