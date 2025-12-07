Atreju il Bullometro smaschera l’odio rosso e dà i voti ai livorosi dem | 1 a Landini e a Galimberti ma ce n’è per tutti Ecco gli altri
Mentre sui muri e nelle piazze dilaga l’odio ideologico della sinistra estremista e militante, il “villaggio natalizio” di Atreju – la festa di Fratelli d’Italia – risponde con un clima di accoglienza e ispirato al confronto democratico, illuminandosi con i colori della bandiera e i toni del ritrovo popolare. Certo, sullo sfondo l’estremismo di “certa sinistra” continua a prodigarsi in uno spettacolo desolante di veleno e intolleranza. Ma Fratelli d’Italia, con epicentro di raccolta nei giardini di Castel Sant’Angelo, ha scelto di rispondere all’aggressività e alle minacce che piovono quotidianamente sui suoi leader con una mossa geniale e sferzante: il “ Bullometro “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Atreju torna “più forte” di prima, come l’Italia. Tanti ospiti, mille idee e il “bullometro” degli insulti di sinistra
Da “Egemonia” al “Bullometro”: ad Atreju le mostre che promettono di far venire un coccolone alla sinistra
Atreju, spunta il "bullometro": Landini, Albanese e odiatori vari sbertucciati così
Atreju tra fairplay e “bullometro”, Schlein la più evocata Vai su X
? Ironia sulla leader dem alla kermesse di FdI: “Vieni, qui non ci sono correnti”. Spopola tra i militanti il “bullometro“: voti alle “parole d’odio della sinistra Leggi l'articolo #Atreju - facebook.com Vai su Facebook