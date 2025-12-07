Atreju il Bullometro smaschera l’odio rosso e dà i voti ai livorosi dem | 1 a Landini e a Galimberti ma ce n’è per tutti Ecco gli altri

Mentre sui muri e nelle piazze dilaga l’odio ideologico della sinistra estremista e militante, il “villaggio natalizio” di Atreju – la festa di Fratelli d’Italia – risponde con un clima di accoglienza e ispirato al confronto democratico, illuminandosi con i colori della bandiera e i toni del ritrovo popolare. Certo, sullo sfondo l’estremismo di “certa sinistra” continua a prodigarsi in uno spettacolo desolante di veleno e intolleranza. Ma Fratelli d’Italia, con epicentro di raccolta nei giardini di Castel Sant’Angelo, ha scelto di rispondere all’aggressività e alle minacce che piovono quotidianamente sui suoi leader con una mossa geniale e sferzante: il “ Bullometro “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Atreju, il “Bullometro” smaschera l’odio rosso e dà i voti ai livorosi dem: 1 a Landini e a Galimberti, ma ce n’è per tutti. Ecco gli altri

