Atreju Elly Chi l' ha vista? | Fdi travolge Schlein

“Elly? Chi l’ha vista?”: manca davvero solo Federica Sciarelli per trasformare l’assenza di Elly Schlein ad Atreju in una puntata di “Chi l’ha visto?”. La segretaria del Pd, invitata ufficialmente alla kermesse di Fratelli d’Italia, ha scelto per il secondo anno consecutivo la via della diserzione, regalando alla destra un assist perfetto.A rilanciare l’appello, con tono ironico e pungente, ci hanno pensato Grazia Di Maggio e Etel Sigismondi, deputata e senatrice di FdI, che per l’occasione hanno preso i microfoni de “L’Italia chiamò”, la web radio dei gruppi parlamentari del partito. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45301101 Come da tradizione, la trasmissione è ripartita proprio il giorno dell’inaugurazione di Atreju, trasformandosi in una sorta di megafono scherzoso ma implacabile: “Elly, dove sei?”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Atreju, "Elly Chi l'ha vista?": Fdi travolge Schlein

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo l'invito ad #Atreju rifiutato da #EllySchlein, tra lei e #GiuseppeConte si è creato il gelo. La riprova? Quanto detto dalla leader del #Pd ai suoi Vai su X

Elly Schlein non va ad #Atreju: un punto a favore della destra e di Giorgia Meloni. Il commento di Massimo Lodi su Malpensa24 - facebook.com Vai su Facebook

Atreju: al via la kermesse di Fdi, Schlein la più evocata - Intanto l'altra Meloni, Arianna, alla vigilia della festa, ha sottolineato l'"errore" della segretaria dem: "Un'occasione persa". Secondo ansa.it

"Elly? Chi l'ha vista". L'ironia di Radio Atreju sulla leader Pd che ha rifiutato la sfida con Giorgia Meloni - È l’appello lanciato da Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi, conduttori de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di Fratellid'Italia, che oggi ha ripreso le trasmis ... Si legge su iltempo.it

Atreju apre il dibattito sulle riforme, mentre a “Più Libri” monta la protesta contro l’editore Passaggio al Bosco - Assente Elly Schlein nella giornata inaugurale della kermesse di Fratelli d’Italia; alla Nuvola di Roma stand oscurati e cori di protesta contro presunte pubblicazioni apologetiche del fascismo ... Lo riporta altarimini.it

Atreju, Concia fa rosse le femministe - Atreju è un evento molto carino e tutti sono stati molto affettuosi". Come scrive msn.com

Atreju 2025, Meloni, Schlein, Conte, il retroscena e la “trappola”, chi ci sarà e chi no - La premier ha accettato l’idea di un confronto, introducendo tuttavia una novità destinata a cambiare le carte in tavola. Si legge su italiaoggi.it

Atreju: Conte, Schlein e l’enigma campo largo - Mancherà solo la segretaria del Partito Democratico alla festa organizzata da Fratelli d’Italia per celebrare il potere di Giorgia Meloni ... Lo riporta giornaledibrescia.it