Atlete svenute durante una gara di volley | sospetto monossido di carbonio in un impianto sportivo nel Catanese

Tgcom24.mediaset.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malore collettivo durante il match tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo: alcune giocatrici sono state trasportate in ospedale a Catania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

atlete svenute durante una gara di volley sospetto monossido di carbonio in un impianto sportivo nel catanese

© Tgcom24.mediaset.it - Atlete svenute durante una gara di volley: sospetto monossido di carbonio in un impianto sportivo nel Catanese

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Atlete Svenute Durante Gara