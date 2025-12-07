Atlete svenute durante una gara di volley | sospetta intossicazione da monossido di carbonio nel Catanese

Malore collettivo durante il match tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo: alcune giocatrici sono state trasportate in ospedale a Catania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Atlete svenute durante una gara di volley: sospetta intossicazione da monossido di carbonio nel Catanese

