Atlete svengono durante gara di volley | ipotesi monossido di carbonio

È successo nel catanese, durante il terzo set della sfida del girone B della serie C tra Zafferana Volley e Volley '96 Milazzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Atlete svengono durante gara di volley: ipotesi monossido di carbonio

