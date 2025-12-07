Atlete si sentono male durante la partita di volley scatta la maxi-emergenza | il terribile sospetto

Attimi di paura durante la partita femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo, disputata nel palatenda di Zafferana Etnea, nel Catanese. Alcune atlete sono state colte da malore nel corso dell’incontro, costringendo gli arbitri a interrompere la gara e richiedere l’intervento dei soccorsi. Secondo quanto riferito dalla Volley ’96 Milazzo, la prima giocatrice ad accusare problemi è stata una componente della formazione ospite, che ha improvvisamente perso i sensi prima di riprendere conoscenza. Poco dopo una seconda atleta ha iniziato ad avvertire vertigini e difficoltà respiratorie, sintomi che si sono poi estesi a più compagne di squadra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

