Atlete avvelenate da monossido di carbonio 6 sono in camera iperbarica | la gara di volley è stata interrotta
Malori in campo durante la partita a Zafferana Etnea: sei atlete in camera iperbarica dopo l’avvelenamento da monossido di carbonio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Atlete svenute durante una partita di volley: indagini sul monossido di carbonio in corso - Un episodio allarmante ha colpito un gruppo di atlete durante una competizione di pallavolo, suscitando preoccupazione e avviando indagini approfondite per determinare l'origine del malore. Scrive notizie.it
Zafferana, fuga di monossido durante la gara: intossicate le atlete - Una fuga di monossido di carbonio ha interrotto una gara di pallavolo femminile a Zafferana Etnea, provocando il malore dell’intera squadra ospite e il trasferimento in ospedale delle atlete. Riporta cataniaoggi.it
