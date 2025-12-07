Ci sono due Katerina: la Katerina di Leskov e la Katerina di Šostakovi?. Nella novella di Leskov, Katerina è una mercantessa di provincia assediata dalla “noia russa” e travolta da una passione carnale. Nell’opera la protagonista non è più solo “malvagia e insaziabile”, ma una donna oppressa da un ambiente patriarcale, assassina per necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

