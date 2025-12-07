Atalanta brusco stop a Verona | travolta 3-1 dai padroni di casa

Sport.quotidiano.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 6 dicembre 2025 – Passo indietro Atalanta, travolta 3-1 dal Verona al Bentegodi dove vinceva da cinque anni consecutivi. Passo indietro da gambero per la Dea, tornata spenta e confusa, senza carattere, tranne in alcune fiammate sporadiche, in balia di un avversario decimato dalle assenze e ultimo in classifica, con un divario tecnico enorme tra i due undici in campo. Ma a fare la differenza e’ stato il carattere, la voglia di lottare, la fame di fare punti. Di fatto si è rivista più o meno la stessa partita che un mese fa contro il Sassuolo è costata la panchina a Juric: un monologo avversario fino al 3-0 e una reazione al minimo sindacale dei nerazzurri, che a dieci minuti dalla fine hanno trovato il gol della bandiera con Scamacca (terza rete stagionale) su rigore per fallo di Kotchap su suo precedente tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta brusco stop a verona travolta 3 1 dai padroni di casa

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, brusco stop a Verona: travolta 3-1 dai padroni di casa

Scopri altri approfondimenti

atalanta brusco stop veronaAtalanta annebbiata: il Verona si sblocca con un tris alla Dea, Palladino stoppa la rincorsa - 1 sul campo del Verona nel terzo anticipo della 14esima giornata di Serie A e stoppa la sua rincorsa alle posizioni di vertice. Riporta msn.com

atalanta brusco stop veronaAtalanta, brusco stop a Verona: travolta 3-1 dai padroni di casa - Dea spenta e confusa, inaspettata battuta d’arresto dopo una striscia di tre vittorie di qualità. Secondo sport.quotidiano.net

atalanta brusco stop veronaPrima volta Verona: supera l'Atalanta e lascia l'ultimo posto alla Fiorentina - 1 sui lanciatissimi orobici di Palladino: gli scaligeri di Zanetti abbandonano il fondo della classifica e staccano i viola ... corrieredellosport.it scrive

DIRETTA/ Atalanta Verona Primavera (risultato finale 0-0): pareggio senza gol! (14 aprile 2025) - 0: primo tempo non esattamente memorabile in questo posticipo, possiamo parlare di un pareggio fino a questo momento più che giusto, con la ripresa ancora a disposizione ... Si legge su ilsussidiario.net

Calcio: Verona - Atalanta 0-5 - 5 di 21 foto Serie A; Hellas Verona vs Atalanta BC - Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Brusco Stop Verona