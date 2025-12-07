Atalanta brusco stop a Verona | travolta 3-1 dai padroni di casa
Bergamo, 6 dicembre 2025 – Passo indietro Atalanta, travolta 3-1 dal Verona al Bentegodi dove vinceva da cinque anni consecutivi. Passo indietro da gambero per la Dea, tornata spenta e confusa, senza carattere, tranne in alcune fiammate sporadiche, in balia di un avversario decimato dalle assenze e ultimo in classifica, con un divario tecnico enorme tra i due undici in campo. Ma a fare la differenza e’ stato il carattere, la voglia di lottare, la fame di fare punti. Di fatto si è rivista più o meno la stessa partita che un mese fa contro il Sassuolo è costata la panchina a Juric: un monologo avversario fino al 3-0 e una reazione al minimo sindacale dei nerazzurri, che a dieci minuti dalla fine hanno trovato il gol della bandiera con Scamacca (terza rete stagionale) su rigore per fallo di Kotchap su suo precedente tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
