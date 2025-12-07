Asta per la maxi pepita d’Impruneta La missione | una teca in piazza

La pepita di Impruneta diventerà ben visibile al pubblico, sistemata in una teca di vetro in un luogo simbolico e centrale: sotto i loggiati del Comune in piazza Buondelmonti. Un progetto di valorizzazione per un simbolo da record, che racconta anche la storia del paese, la sua terra, le sue caratteristiche. Per finanziare la nuova sistemazione in sicurezza della pepita, si sono impegnati i soci del Rotary Club San Casciano Chianti: hanno organizzato l’ asta di una selezione di vini toscani e internazionali, comprese annate storiche offerte dalle aziende sostenitrici dell’iniziativa. A fare da battitore d’eccezione è stato il divulgatore Andrea Gori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

