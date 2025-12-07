Assurdo prima di Napoli – Juve gesto gravissimo contro i bianconeri | cos’è successo

Pochi minuti e allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta andrà in scena la sfida tra il Napoli e la Juventus, ma un episodio molto grave è stato svelato nel corso del pre partita a DAZN. Secondo quanto svelato in diretta dalla giornalista Federica Zille, il bus della Juventus è stato colpito da alcune pietre. Nulla, fortunatamente, di grave: soltanto lo spavento e qualche vetro rotto, così come riferito dalla medesima fonte nel corso del collegamento al Maradona. Episodio molto grave prima di Napoli – Juve – spazionapoli.it Napoli – Juve: cosa è successo prima della partita. Anche il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha commentato tale episodio: “Eravamo abituati a ben di peggio, si poteva evitare il passaggio in mezzo ai tifosi ma tutto tranquillo”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

