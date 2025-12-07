"Parta da Assisi e da Betlemme un messaggio di rispetto e di fraternità, un ponte che ricorda che ogni persona, ogni Paese merita sicurezza e futuro. Davanti a questa luce, una verità si fa ancora più chiara, le guerre devono finire. Il mondo ha bisogno di tregua e di amore". Così Valter Stoppini, sindaco di Assisi, ieri in visita a Betlemme, in occasione del videocollegamento per l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Comune, delle decorazioni e del videomapping che ornano la città serafica. Un’analoga cerimonia, infatti, si è svolta nella città dove nacque Gesù alla presenza di autorità istituzionali - con in testa il primo cittadino Maher Nicola Canawati - e religiose di quella terra oltre a ospiti internazionali compresa la delegazione di Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assisi, messaggio di pace. Il sindaco a Betlemme : "C’è bisogno di tregua"