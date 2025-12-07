Assegni ai nuovi nati di Alta Val Tidone | Messaggio di speranza
Sono stati consegnati dall’Amministrazione comunale come ormai consuetudine nel primo sabato di dicembre gli assegni ai nuovi nati di Alta Val Tidone, che nel 2025 sono undici: Chiara Baldini, Darien Ceni, Agatha Lupu, Carlo Manfredi, Gabriele Muratori, Anita Radicelli, Rosalinda Rusconi, Abaaz. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si terrà come ormai tradizione nel primo sabato del mese di dicembre la cerimonia di consegna degli assegni ai nuovi nati del Comune di Alta Val Tidone - facebook.com Vai su Facebook
Assegni ai nuovi nati di Alta Val Tidone “Messaggio di speranza” - Sono stati consegnati dall’Amministrazione comunale come ormai consuetudine nel primo sabato di dicembre gli assegni ai nuovi nati di Alta Val Tidone, che ... Come scrive piacenzasera.it
Alta Val Tidone, un assegno ai nuovi nati e borse di studio agli studenti meritevoli - Si terrà come ormai tradizione nel primo sabato del mese di dicembre la cerimonia di consegna degli assegni ai nuovi nati del Comune di Alta Val Tidone. piacenzasera.it scrive
Cinquecento euro per gli undici nuovi nati dell'Alta Val Tidone - Si terrà come ormai tradizione nel primo sabato del mese di dicembre la cerimonia di consegna degli assegni ai nuovi nati del Comune di Alta Val Tidone. Si legge su ilpiacenza.it