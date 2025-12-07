Assegnato il 95% dei lotti del nuovo bando Areu | potenziato il sistema di soccorso lombardo
L’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), agenzia che si occupa del soccorso sanitario in Lombardia, ha assegnato il 95% dei lotti previsti dal nuovo bando. È quanto comunica la direzione dell’Agenzia.Secondo AREU, la nuova mappa regionale del sistema di soccorso - approvata da Regione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buone notizie per il soccorso in Lombardia: con il nuovo bando è già stato assegnato il 95 % dei lotti previsti. Un risultato importante che consente di garantire continuità e potenziamento del sistema di emergenza-urgenza in tutta la regione. https://www.ar - facebook.com Vai su Facebook
Postazioni di soccorso Areu: assegnato il 95% dei lotti previsti dal nuovo bando lecconotizie.com/cronaca/lecco-… via @Lecco Notizie Vai su X
POSTAZIONI DI SOCCORSO AREU: ASSEGNATO IL 95% DEI LOTTI PREVISTI DAL NUOVO BANDO. DAL 1° GENNAIO 2026 PIÙ SERVIZI SUL TERRITORIO GRAZIE ALLA NUOVA MAPPA ... - “Dal 1° gennaio 2026 – spiega la Direzione – il servizio crescerà grazie alla nuova mappa approvata da Regione Lombardia, che ha previsto più risorse e una ... Secondo msn.com
Sistema di soccorso lombardo potenziato: assegnati il 95% dei lotti per le nuove postazioni attive dal 2026 - La nuova mappa regionale di AREU rafforza la distribuzione dei mezzi di emergenza e sostiene il ruolo delle associazioni di volontariato ... Segnala 7giorni.info
Lombardia: Areu, assegnati il 95 per cento dei lotti per le postazioni di soccorso - Risultato significativo per la procedura di selezione per le postazioni di soccorso attive dal 1 gennaio 2026: l'Agenzia regionale di ... Secondo agenzianova.com