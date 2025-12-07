Assalto all' aeroporto di Heathrow un fermato e traffico in tilt | cosa è successo

Attimi di tensione e panico nell'aeroporto di Heathrow a Londra. La polizia ha fermato un uomo nella zona del Terminal 3 con l'accusa di aver aggredito altre persone con dello spray al peperoncino. Nel parcheggio multipiano del terminal sono entrate in azione polizia, ambulanze e vigili del fuoco e la circolazione nella zona è tutto fermo. Al momento le ragioni del gesto sono ignote. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Assalto all'aeroporto di Heathrow, un fermato e traffico in tilt: cosa è successo

News recenti che potrebbero piacerti

GUIDONIA-CAMPOBASSO: LO SPETTACOLO SONO I TIFOSI NON I DRONI Prima volta nella "città dell'aria", così com'è soprannominata Guidonia Montecelio, cittadina di quasi 90000 abitanti nata nel 1935 per servire l'adiacente aeroporto militare di Montec - facebook.com Vai su Facebook

Assalto all'aeroporto di Heathrow, un fermato e traffico in tilt: cosa è successo - La polizia ha fermato un uomo nella zona del Terminal 3 con l'accusa di aver aggredito altre persone con dello spray al peperoncino. Come scrive ilgiornale.it

Aeroporto di Heathrow: ancora problemi dopo l'attacco - Non si è ancora concluso il weekend nero dell’aeroporto di Heathrow, a Londra: nella notte tra venerdì e sabato, un attacco informatico ha messo fuori uso sistemi di vitale importanza, provocando ... Segnala punto-informatico.it