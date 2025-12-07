Assad una storia Cristiano racconta la Siria ieri e oggi a un anno dalla fine del regime

Cinquant’anni di oppressione e ferocia sono svaniti in un battibaleno; tutto è finito nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2024. 55 figure eccellenti, le punte di diamante del regime, appena vennero a sapere che Assad era decollato alla volta di Mosca, si precipitarono alla base russa di Hmeimim, per fare altrettanto. Qualcuno decollò da Damasco avvalendosi di jet privati, The New York Times ha citato ad esempio Qahtan Khalil, direttore dell’intelligence dell’aeronautica, fuggito dopo un precipitoso prelievo in ufficio di un milione di dollari cash. Nessuno sa dire quanti milioni di dollari furono imbarcati in quelle ore e quanti lingotti d’oro dissero addio alla Siria. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Assad, una storia. Cristiano racconta la Siria, ieri e oggi, a un anno dalla fine del regime

Domenica 11,30 Rai3 L’INCOGNITA SIRIANA #DanielaLombardi A un anno dalla caduta di #Assad e a poche settimane dall’elezione del nuovo governo la #Siria combatte ancora contro la povertà. Mentre si è aperto lo scontro internazionale per gli interessi - facebook.com Vai su Facebook

