Aspettando il GP di Abu Dhabi con Giorgio Piola

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di assistere all’ultimo entusiasmante GP della stagione, Giorgio Piola ci descrive il volante che la Ferrari ha testato nelle libere di venerdì. 🔗 Leggi su Oasport.it

aspettando il gp di abu dhabi con giorgio piola

© Oasport.it - Aspettando il GP di Abu Dhabi con Giorgio Piola

