Asja Zenere che sorpresa! Quarta nella prima manche a Tremblant passo indietro per Goggia

Alice Robinson va a caccia del bis a Tremblant. La neozelandese comanda la classifica dopo la prima manche del secondo gigante sulle nevi canadesi, ma sarà probabilmente duello con la rivale di questa stagione, l'austriaca Julia Scheib. Grande lotta anche per il podio e tra queste c'è una strepitosa Asja Zenere, che può davvero sognare in grande. In vetta c'è dunque Robinson, che ha fatto la differenza nel tratto finale, portandosi dietro tanta velocità dopo il ripido e chiudendo con 16 centesimi sull'austriaca Julia Scheib, che era davanti dopo i primi tre intermedi e che comunque ha già cancellato l'uscita di ieri.

