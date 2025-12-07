Ascolti tv sabato 6 dicembre | Ballando con le stelle Tu si que vales
Ascolti tv sabato 6 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 6 dicembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ballando con le stelle. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 Cry Macho. Su Canale 5 Tu si que vales. Su Italia 1 Il GGG. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 6 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 6 dicembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 13 dicembre nell'ambito del Piano di valorizzazione del Ministero della Cultura dedicheremo la giornata alla presentazione dell'archivio sonoro e dei suoi materiali. Dalle 11.30 alle 13.30: presentazione e ascolti Dalle 14.30 alle 17.30 seminario con Al - facebook.com Vai su Facebook
Sabato di grandi ascolti per il tennis su Rai 2 con le ATP Finals e l'incontro "Sinner - De Minaur" al 19,2% di share e 2 milioni 315 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Ascolti tv ieri 6 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 6 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 6 dicembre 2025. Si legge su mam-e.it
Ascolti TV 6 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. Segnala atomheartmagazine.com
Ascolti tv, Giorgia Meloni al TgLa7 di Mentana? La premier non impenna lo share e perde contro Elly Schlein - I trend a confronto - TgLa7 di Enrico Mentana come sempre sul podio degli ascolti tv, traina l'access e la prima serata di La7, ma l'intervista della premier non porta al picco ... Da affaritaliani.it
Ascolti tv, bene Tú sí que vales. Crescono Ballando con le Stelle e Affari tuoi - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2. Riporta iltempo.it
Ascolti tv sabato 21 novembre: i dati della Coppa Davis, The Voice Senior in seconda serata contro Tradimento - Gli ascolti tv di sabato 21 novembre: i dati di ascolto della Coppa Davis che ha stravolto la programmazione di Rai 1 ... Segnala fanpage.it
Ascolti tv del 29 novembre, è scontro tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales - Gli ascolti tv di sabato 29 novembre 2025: “Ballando con le Stelle” su Rai1 sfida ancora una volta “Tu Sì Que Vales” su Canale5 ... Scrive dilei.it