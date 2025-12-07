Ascolti TV | Sabato 6 Dicembre 2025

Nella serata di ieri, sabato 6 dicembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto dell’undicesima puntata ), dopo il segmento Tutti in Pista a.000 spettatori pari al % di share, ha intrattenuto.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la finale di Tú Sí Que Vales ( ha vinto Kay La Ferrera ) ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Cry Macho – Ritorno a casa totalizza un a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 6 Dicembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sabato 13 dicembre nell'ambito del Piano di valorizzazione del Ministero della Cultura dedicheremo la giornata alla presentazione dell'archivio sonoro e dei suoi materiali. Dalle 11.30 alle 13.30: presentazione e ascolti Dalle 14.30 alle 17.30 seminario con Al - facebook.com Vai su Facebook

Sabato di grandi ascolti per il tennis su Rai 2 con le ATP Finals e l'incontro "Sinner - De Minaur" al 19,2% di share e 2 milioni 315 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X

Ascolti tv 6 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales, la sfida tra Scotti e De Martino - Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales trasmesso da Canale5 ... Si legge su fanpage.it

Ascolti tv ieri 6 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 6 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 6 dicembre 2025. Come scrive mam-e.it

Ascolti TV 6 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. Segnala atomheartmagazine.com

Ascolti tv, Giorgia Meloni al TgLa7 di Mentana? La premier non impenna lo share e perde contro Elly Schlein - I trend a confronto - TgLa7 di Enrico Mentana come sempre sul podio degli ascolti tv, traina l'access e la prima serata di La7, ma l'intervista della premier non porta al picco ... Lo riporta affaritaliani.it

Ascolti tv sabato 21 novembre: i dati della Coppa Davis, The Voice Senior in seconda serata contro Tradimento - Gli ascolti tv di sabato 21 novembre: i dati di ascolto della Coppa Davis che ha stravolto la programmazione di Rai 1 ... Secondo fanpage.it

Ascolti tv del 29 novembre, è scontro tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales - Gli ascolti tv di sabato 29 novembre 2025: “Ballando con le Stelle” su Rai1 sfida ancora una volta “Tu Sì Que Vales” su Canale5 ... Da dilei.it