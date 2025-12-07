Ascolti TV | Sabato 6 Dicembre 2025 La finale di Tú Sí Que Vales vola al 28.3% Ballando al 19.9-25.6%
Nella serata di ieri, sabato 6 dicembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle (qui il resoconto dell’undicesima puntata), dopo il segmento Tutti in Pista a 3.486.000 spettatori pari al 19.9% di share dalle 21:23 alle 22:35, ha intrattenuto 2.666.000 spettatori pari al 25.6% dalle 22:35 alle 1:39. Su Canale5 la finale di Tú Sí Que Vales (ha vinto Kay La Ferrera) ha raccolto davanti al video 3.727.000 spettatori con uno share del 28.3% dalle 21:27 alle 1:13 ( Buonanotte di 17 minuti a 1.067.000 e il 21.7%). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 748.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile raduna 537. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
