Ascolti tv la finale di Tu sì que vales trionfa su Ballando con le stelle
I dati degli ascolti tv del 6 dicembre assegnano la vittoria a Tu sì que vales che in questa stagione ha sempre battuto Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
L’Italia vince la sfida degli ascolti tv! La finale dei Mondiali di volley batte i programmi di prima serata. E il confronto con le donne…
Ascolti tv ieri sera, 23 ottobre 2025: dalla finale di Io canto family a Red Sparrow a Noi del Rione Sanità: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv, Noi del Rione Sanità batte la finale di Io Canto Family
X Factor 2025, Sky incorona rob e trascina il pop-punk al record assoluto di ascolti Finale esplosiva a Napoli con numeri mai visti, social in delirio e una vittoria che riscrive la storia del talent.Oltre un milione di interazioni, mai così tante nella storia di X Factor. I - facebook.com Vai su Facebook
Atp Finals - Boom di ascolti tv per la finale tra Sinner e Alcaraz: ecco i dati. Un risultato storico per il tennis in Italia: in tantissimi hanno seguito il trionfo dell'altoatesino a Torino tennisworlditalia.com/tennis/news/At… #AtpTennis #Alcaraz #atpfinals #JannikSinn Vai su X